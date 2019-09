100 Jahre Volkshochschule : Der Beginn einer großen Idee

Wermelskirchen Mit einem geselligen Abend erinnerte die VHS an die Anfänge vor 100 Jahren.

Alleinerziehend, drei Kinder, keinen Schulabschluss. Als Aggi Zirkel vor 30 Jahren nach Wermelskirchen kam, hatte sie mehr Fragen als Antworten im Gepäck. Was würde aus ihr und den Kindern? „Und als ich dann an der Sparkasse mein Konto eröffnet habe, lag da dieser Flyer“, erzählte sie am Samstagabend. Die Volkshochschule warb dafür, den Hauptschulabschluss nachzuholen. Aggi Zirkel steckte den Flyer ein und nahm Kontakt auf. Was dann geschah, veränderte ihr Leben. Die junge Mutter holte ihren Schulabschluss an der Volkshochschule nach und belegte einen Kurs zur Ausbildung zur Büro-Kauffrau. Sie bekam eine Stelle bei Obi und blieb – bis heute. „Das alles war nicht immer einfach“, erzählte sie, „aber ohne die Volkshochschule hätte ich es nicht geschafft. Deswegen bin ich dankbar.“