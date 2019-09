Geschwindigkeitskontrollen im Nordkreis : Polizei erwischt 14 Raser in Habenichts

21.04.2016 , DU Duisburg , Blitzmarathon in Duisburg , Polizei mit Lasermessung auf der Mannesmannstraße in Hüttenheim. ***JAHRESRÜCKBLICK 2016***. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Wermelskirchen 31 Verwarngelder und 13 Ordnungswidrigkeiten das ist die Bilanz der Polizei Rhein-Berg Geschwindigkeitskontrollen mittels Laser sowie technische Kontrollen in Wermelskirchen und in Odenthal am vergangenen Samstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken