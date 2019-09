Veranstaltungsreihe EFG Neuschäferhöhe : Bild-Journalist kommt zur Brotzeit

Wermelskirchen Daniel Böcking spricht am Freitag in der EFG Neuschäferhöhe über seinen Glauben.

Für ihre nächste Brotzeit hat die Evangelische Freikirchliche Gemeinde an der Neuschäferhöhe den stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung, Daniel Böcking, eingeladen. Der Journalist berichtet am kommenden Freitag, 27. September, ab 19.30 Uhr, über seinen Weg zum Glauben und seine Arbeit.

„Ein Christ bei Bild – um Himmels Willen“ haben die Gastgeber den jüngsten Teil ihrer beliebten Veranstaltungsreihe genannt und ein besonderes Bekenntnis angekündigt. Daniel Böcking berichtete 2010 als Reporter für die Bild-Zeitung über verschieden Tragödien und Dramen – wie das Haiti-Beben, die Loveparade-Katastrophe oder das Grubenunglück in Chile. Dort kam er dann auch in engeren Kontakt mit Christen und erlebte die Kraft ihres Glaubens. Drei Jahre später bekennt er sich selbst zum christlichen Glauben, 2015 veröffentlicht er seinen ersten Artikel über sei verändertes Leben. Ein Jahr später erscheint sein Buch „Ein bisschen Glauben gibt es nicht – Wie Gott mein Leben umkrempelt“. Sein jüngstes Buch erschien im vergangenen Jahr und gibt auch dem Abend in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe seinen Namen: „Warum Glaube großartig ist – Mein Glück mit Jesus“. „Seit ich Christ bin, ist alles so gut für geworden“, sagt Böcking heute – und arbeitet inzwischen als stellvertretender Chefredakteur der Boulevardzeitung. Zuvor war er als Bild-Lokalreporter, Polizeireporter, Lokalchef und Redaktionsleiter im Einsatz.

Dazu servieren die Ehrenamtlichen des Brotzeit-Teams einen Imbiss. Die Veranstaltungsreihe „Brotzeit“ will Gutes für den Gaumen mit Nahrung für die Seele verbinden. Zum Vortrag von Daniel Böcking servieren die Ehrenamtlichen an der Neuschäferhöhe Köstlichkeiten und laden ein, „Orientierung und neue Kraft“ zu finden. Eintrittskarten für die Brotzeit kosten zehn Euro und sind in der Alpha-Buchhandlung und in der Buchhandlung van Wahden erhältlich. Tickets gibt es auch per Mail-Bestellung an brotzeit@efg-wermelskirchen.de.