Vor dem Abstiegsfinale : Abschlusstraining des 1. FC Köln unter Polizeischutz

Köln Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sein Abschlusstraining vor dem letzten Spieltag unter Polizeischutz absolviert. Die Kölner Polizei mahnt die Fans zur Besonnenheit.

Dem Express und der Bild-Zeitung zufolge schützte am Freitag ein Großaufgebot die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Ich glaube nicht, dass das die Vorbereitung stört. Ich habe es nicht als störend empfunden", sagte Funkel am Geißbockheim.