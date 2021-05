Corona aktuell : Inzidenz nähert sich weiterer Öffnungsschwelle für Leichlingen

Leichlingen Die Zahl der Erstimpfungen im Rheinisch-Bergischen Kreis entspricht laut Gesundheitsamt jetzt 42,6 Prozent, die Zahl der Zweitimpfungen 10,8 Prozent der Bevölkerung.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind zehn weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: fünf in Bergisch Gladbach, einer in Leichlingen, drei in Rösrath und einer in Wermelskirchen. Dies teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Es gelten 74 weitere Personen als genesen. 581 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1261 Personen in Quarantäne, das sind 156 weniger als am Vortag. 37 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und davon sechs an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 52,6