Fahndung in Leverkusen : Gegenstände von einer Brücke auf Auto geworfen

Fahndung in Leverkusen

Leverkusen Die Polizei sucht drei unbekannte Jugendliche. Sie stehen im Verdacht, am frühen Mittwochabend zwischen den Stadtteilen Schlebusch und Steinbüchel mehrere Gegenstände von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen zu haben.

Laut Polizeibericht ließ das etwa 13 bis 15 Jahre alte Trio gegen 17.45 Uhr unter anderem ein Tetra-Pak auf die Kreuzung Oulustraße/Opladener Straße fallen. Dabei wurde ein aus Richtung Steinbüchel kommender grauer Kleinwagen getroffen. Als der bislang unbekannte Autofahrer sein Fahrzeug daraufhin anhielt, liefen die Jungen in Richtung Schlebusch davon.

Passanten, die in dem Fall Hinweise geben können, ebenso der geschädigte Autofahrer, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei zu melden unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.