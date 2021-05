Demonstrationen und FC-Endspiel : Großeinsatz der Polizei am Samstag in Köln – „Werden gegen jede Form von Gewalt einschreiten“

Köln Die Kölner Polizei ist am Samstag mit vier Hundertschaften im Einsatz: Mehrere Demonstrationen wurden angemeldet – und es könnte Ausschreitungen geben beim Bundesliga-Spiel 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04.

In Köln sorgen am Samstag ein Bundesliga-Spiel und mehrere Demonstrationen für einen Großeinsatz der Polizei. Der 1. FC Köln trifft am Nachmittag auf den FC Schalke 04. Wenn der FC nicht gewinnt, steigt der Verein ab. Die Schalker stehen auf dem letzten Platz und sind schon in die zweite Liga abgestiegen. Vier Hundertschaften der Polizei sollen mögliche Ausschreitungen am Rande des Spiels verhindern. „Wie immer das Spiel um den Klassenerhalt für den 1. FC Köln auch ausgehen mag: Wir wissen, dass in der Kölner Fußballszene die Nerven blank liegen“, sagte der leitende Polizeidirektor Michael Tiemann am Freitag angesichts des „hochemotionalen Spiels“. „Ich habe Verständnis für sportliche Emotionen am Saisonende. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten werden genau hinschauen, um drohende Auseinandersetzungen früh zu erkennen und zu unterbinden.“ Auch würden die Beamten darauf achten, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten würden.