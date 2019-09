Auftakt in die „Zeilensprung“-Spielzeit 2019/20 in Wermelskirchen : Elanvoller Vortrag überzeugt Publikum

Wermelskirchen Auftakt in die „Zeilensprung“-Spielzeit 2019/20. Die Besucher fungierten wieder als Jury. Jay Nightwind aus Essen sicherte sich den Sieg den Abends.

Luca Swieter, die ihre Texte frei, auswendig, ohne abzulesen darbot, beschäftigte sich in „Die höchste Eisenbahn“ mit aktueller Musik und schickte darin eine Botschaft unter anderem an Helene Fischer sowie Max Giesinger: „Eure Musik ist ein Fertiggericht.“ Und weiter: „Ich lebe in einer Zeit, in der erwachsene Menschen mit dem City-Roller fahren – ich weiß nicht, wieviel ich noch ertragen kann.“ Nicht weniger augenzwinkernd, aber mit ebenso ernsthaftem Kern überzeugte Jay Nightwind das Publikum: „Zippleinen sind das internationale Erkennungzeichen dafür, dass man einen Hund aber keine Energie dafür hat. Ich finde, wer im Laden eine Zippleine kauft, sollte seinen Hund direkt dort abgeben.“

Mit „Zeilensprung“ begann seit dem Start im März 2012 für Oskar Malinowksi ein Weg, der den 27-Jährigen zu einem umtriebigen Akteur der Slam-Szene hat werden lassen. So gehört Malinowksi zu den Organisatoren des „NRW Slams“ in Aachen am 11./ 12. Oktober – bei diesen Landesmeisterschaften werden am Finaltag bis zu 2000 Besucher erwartet. „Das Poetry Slam-Format ist nach wie vor sehr beliebt. Es hat sicherlich zum Beispiel im Ruhrgebiet zwischenzeitlich eine Übersättigung gegeben“, beschreibt Oskar Malinowski im Gespräch mit unserer Redaktion: „Das Wermelskirchener Publikum ist herausfordernd und sehr aufmerksam – nicht nur humoristische Sachen sind in Wermelskirchen erfolgreich.“ Nicht zuletzt ein René Sydow, der gerade erst mit seinem dritten abendfüllenden Kabarett-Programm in der Katt auf der Bühne stand (wir berichteten), habe bereits bei „Zeilensprung“ gewonnen. „Die Besucher in Wermelskirchen wollen Leistung sehen. Für mich hat hier alles angefangen“, stellt Malinowski fest, der inzwischen 13 regelmäßige Slam-Veranstaltungen pro Jahr organisiert.