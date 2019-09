Veranstaltungsreihe Grunewald : Art-Cocktail im Bergischen Land

Grunewald Cynthia van Lijf lässt Geschichten hinter der Kunst lebendig werden.

Von Theresa Demski

(resa) Wenn Cynthia van Lijf ein Kunstwerk betrachtet, dann fragt sie sich nach der Geschichte. Wie ist dieses Werk entstanden? Und warum? Welchen Einflüssen war es ausgesetzt? Und sind Skandale damit verbunden? „Ein Kunstwerk ist manchmal auch einfach schön anzusehen“, sagt die gelernte Kunsthistorikerin, „aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann ist es zehnmal so interessant.“

Diese Begeisterung will sie weitergeben und hat ein neues Veranstaltungsformat erfunden: Insgesamt sechs Vorträge gehören zu der Reihe „Art-Cocktail“, die am heutigen Dienstag im Café KaffeeKlatsch in Grunewald beginnt. Den Auftakt macht der Vortrag „Die ideale Frau? Zur Entwicklung des Frauenporträts über 2500 Jahre“.

Cynthia van Lijf taucht hier mit den Teilnehmern auf unterhaltsame und humorvolle Weise ab in die Welt der Kunst- und Kulturgeschichte. In lockerer Atmosphäre werden viel Bildmaterial und Hintergründe zu bekannter Kunst präsentiert. „Ich beginne ganz brav mit den alten Griechen“, sagt sie und lacht. Denn was danach folgt, ist kunsthistorisch gesehen deutlich weniger brav: Wer waren die Modelle? Wo haben Bilder Skandale ausgelöst? Und welche kritischen Stimmen gibt es zu den Darstellungen? „Es soll ein unterhaltsamer und schöner Abend werden“, sagt Cynthia van Lijf.

Als sie vor einigen Jahren aus den Niederlanden nach Deutschland zog, da setzte sich die Idee in ihre fest, die Geschichten hinter den Kunstwerken zu erzählen. Und wer alle sechs Abende im Café Kaffeeklatsch besucht, sollte einen ganz guten Überblick über die Kunstgeschichte bekommen: Am 29. Oktober geht es unter dem Thema „Drink doch eine met“ um Trinksprüche. Am 3. Dezember nimmt sie mit ihren Zuhörern fotografisch exakte Kunst unter die Lupe, ab 21. Januar widmet sie sich Darstellungen großer Persönlichkeiten, am 18. Februar stehen der Kölner Dom und seine Einmaligkeit auf dem Programm. Zum Abschluss dieser Veranstaltungsreihe am 24. März geht es um die Arbeit von Kuratoren und Restauratoren.