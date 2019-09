Lesung in der Stadtbücherei : Lesen, Rätseln und Bilder entdecken in der Bücherei

Inka Friese in Autorin der Tiptoi-Bände. Foto: Stadtbücherei

Wermelskirchen Inka Friese stellte dem jungen Publikum in der Stadtbücherei ihr Tiptoi-Buch vor.

(resa) Am Anfang sitzen sie noch auf ihren Stühlen. Felix und Ole, Ida und Mathilda. Aber als Inka Friese dann den kleinen Würfel auf der Buchseite antippt, klettern die Kinder auf die Stufen, bilden einen gemütlichen Kreis um die Autorin und machen sich auf Entdeckungsreise. Inka Friese hat eine Auswahl ihrer Tiptoi-Bände mit in die Stadtbücherei gebracht – und den Kindern braucht sie nicht zu erklären, welche Möglichkeiten in den Büchern stecken. Die Mädchen und Jungen kennen den orangefarbenen Stift, mit dem Bilder und Symbole berührt werden können und der dann beginnt zu erzählen. Sie kennen den kleinen Würfel am Seitenende, mit dem sie den Stift auffordern können, die Spielfunktion zu öffnen.

Aber fürs Erste beginnt die Kinderbuchautorin zu erzählen – sie hat Bilder mitgebracht, die sie an die Leinwand wirft und schnell befinden sich ihre kleine Zuhörer mitten in der Welt des Fußballs. Fans und Stadion, Feldmarkierung und Mannschaft: Gemeinsam mit den Kindern nimmt Inka Friese die Bilder unter die Lupe. Felix entdeckt das Stadiondach, das sich bei Regen schließen kann. Und Ole macht sich mit dem Tiptoi-Stift auf die Suche nach Polizeipferden und Sicherheitsleuten, lauscht den Geräuschen der Stadionwelt und erklärt dann munter, was ein Maskottchen ist.

Dass bei Lesungen mit Kindern längst nicht immer die Autoren die Fäden in den Händen halten, dürfte Inka Friese bereits bestens wissen. Und so stellt sie sich auch am Samstagmorgen in der Stadtbücherei auf die Wünsche ihrer jungen Zuhörer ein – und übergibt ihnen schließlich auch den Tiptoi-Stift.

Aufmerksam macht sich Mathilda dann auf die Suche nach Trinkflaschen und Fußballschuhen in der Kabine. Sie entdeckt Trainer und Physiotherapeut und mit jeder richtigen Berührung des Buches freut sich der Stift über ihren Erfolg. Währenddessen erlaubt die Autorin einen Blick hinter die Kulissen, sie erzählt von eigenen Entdeckungen im Fußballstadion – wie dem Stollenschrauber, mit dem die Sportler die Länge der Stollen unter ihnen Schuhen bestimmen können.