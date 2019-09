Kultur auf Burg Wassenberg : Oktober glänzt mit Klassik und Pop

Wassenberg Die Kultur gGmbH bietet im Oktober drei Musik-Events in Bergfried und Burg an – von Electro über eine Beatles-Chopin-Melange bis hin zur Singer/Songwriterin.

Bei freiem Eintritt – eine Spende ist allerdings willkommen – rockt VIVIDD mit 120 Beats pro Minute das historische Gemäuer. Clubklassiker klingen bei der Band so lässig, dass man einfach mitgezogen wird, heißt es in der Einladung. Die Band besteht aus Musikern der Region: Rob Sure (Gesang, Gitarre, Perkussion), Ex-“Just:is“-Frontfrau Sandra Wolters (Gesang, Bass) und Chris Röhm (Drums). Um Platzreservierung bei Kulturmanager Jürgen Laaser wird gebeten: laaser@wassenberg.de.

Der Kartenvorverkauf läuft längst für einen weiteren hochinteressanten Konzertabend im Saal des Burgrestaurants am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr. „Chopin meets The Beatles“ heißt das Programm des polnischen Pianisten Wojciech Waleczek, der auf eine Karriere als Kammermusiker und Solist bei internationalen Orchestern zurückblicken kann. Waleczek ist Doktor der Künste und wurde in seinem Heimatland mit dem Ehrenzeichen „Verdienst für die polnische Kultur“ ausgezeichnet. In seinem Klavierkonzert schafft er die musikalische Verbindung zwischen Fréderic Chopin und den größten Beatles-Klassikern. Tickets ab 9 Euro gibt es unter www.ticketshop.nrw und in allen lokalen Vorverkaufsstellen, darunter dem Naturpark-Tor und dem O&S Reisebüro in Wassenberg, den Buchhandlungen der Region, den Reisebüros Hansen in Hückelhoven und Scholz in Wegberg sowie bei „Alles in Maaßen“ Erkelenz.