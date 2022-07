Heimatpreis der Stadt Wassenberg : Umwelt- und Klimaschutz stehen im Mittelpunkt

Für diese Auszeichungen sucht die Stadt Wassenberg neue Preisträger und fragt: Wer hat den Heimatpreis verdient? FOTO: Stadt Wassenberg/jl Foto: Stadt Wassenberg/Jürgen Laaser

Wassenberg Auch in diesem Jahr wird in Wassenberg der Heimatpreis vergeben. Berücksichtigt werden dieses Mal Projekte, die sich um den Erhalt der Heimat in Sachen Nachhaltigkeit kümmern.

Die Stadt Wassenberg lobt auch in diesem Jahr wieder einen Heimatpreis aus. Die Verleihung erfolgt auf Grundlage des Förderprogramms „Heimat, Zukunft, Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Da durch das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr ein Schwerpunkt für die Gestaltung der Preiskriterien nicht festgelegt wurde, wird die Jury der Stadt Wassenberg das Thema Klima- und Umweltschutz als besonderen Beitrag zur Erhaltung der Heimat bei der diesjährigen Preisvergabe besonders berücksichtigen.

Vereine, Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen, die sich ehrenamtlich im kulturellen, sportlichen, sozialen, kommunalpolitischen oder wirtschaftlichen Bereich mit Projekten entsprechend den Preiskriterien engagieren, haben die Möglichkeit, sich um den diesjährigen Heimatpreis zu bewerben bzw. vorgeschlagen zu werden.

Das Preisgeld von insgesamt 5000 Euro wird gestaffelt und anhand eines Kriterienkatalogs als Auszeichnung und Wertschätzung der Beiträge von ehrenamtlich Engagierten vergeben. Die Preisträger werden durch eine Jury, bestehend aus dem Beirat der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, bestimmt. Anschließend stellen sich die Sieger dem Wettbewerb auf Landesebene.

Die Vorschläge können bis Mittwoch, 31. August, erstmalig online über das Serviceportal der Stadt Wassenberg oder im Rathaus eingereicht werden. Weitere Informationen zum Antragsverfahren sowie das Antragsformular finden Interessierte im Serviceportal der Stadt Wassenberg, zu finden ist es im Internet unter der Adresse service.wassenberg.de.

In den vergangenen beiden Jahren 2020 und 2021 sicherte sich der Heimatverein Wassenberg den Heimatpreis. Ausgezeichnet wurde der Verein dabei immer wegen seines großen Engagements rund um die Heimat.

(RP)