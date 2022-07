Neu in Wassenberg: Grill Collins – es gibt Wiederholungsbedarf​

Wassenberg Die Party für Familien geriet zu einem großen Erfolg: Erstmals lud Wassenberg zum großen Open-Air-Grillen ein. Mit dabei: Die Tributeband Still Collins, die am Gondelweiher Stimmung machte.

Das griechische Restaurant Taverne am schönen Gondelweiher in der Innenstadt stellte seinen neuen Biergarten für das große Familienevent zur Verfügung. Wer noch das alte Freibad am Gondelweiher vor Augen hat, der erkennt das Gelände kaum wieder. „Das hier war früher das alte Freibad, hier war die Liegewiese“, zeigt der Geschäftsführer der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH (KKH), Jürgen Laaser, auf das Gelände und berichtet voller Freude weiter: „Das ist jetzt alles neu zu einem Biergarten gestaltet worden und Grill Collins ist das erste Event hier.“ Zahlreiche Gäste fanden den Weg in den Biergarten und übertrafen damit die Erwartungen der Veranstalter: „Wir haben heute über 600 Besucherinnen und Besucher. Letzte Woche haben wir alleine noch 250 Karten verkauft. Damit haben wir allein wegen der aktuell andauernden Sommerferien nicht gerechnet“, erzählt Laaser.

Gemütlich im Liegestuhl, auf der eigenen Picknick-Decke auf der Wiese oder mit der Familie und Freunden am Stehtisch konnten es sich die Gäste bei saftigen Burgern, Lachs-Wraps und verschiedenen Cocktails gut gehen lassen. Passend zur Musik lauteten die Bestellwünsche der Gäste am Grill deswegen „Phil Pommes“ oder „Hot Tony“. An der Cocktailbar bestellten die Gäste anstatt des Long Island den „Easy Lover“ oder anstelle eines Mojitos hörte man von den Gästen den Getränkewunsch des „Invisible Touch“ über die Theke rufen. Das Restaurant Father & Son Burger and Soulfood Company aus Wildenrath kam mit seinem Smoker-Anhänger zum Angrillen vorbei und verköstigte die Genesis-Fans mit Pulled Pork und anderen Leckereien. Der Anhänger umfasste jedoch nicht nur einen Smoker, sondern auch einen Holzkohlegrill und einen Räucherturm, mit denen die Köche ausgezeichnete und kreative Köstlichkeiten zauberten.

Mit Liedern wie „Another Day in Paradise“ oder „Groovy Kind of Love“ sowie zahlreichen weiteren Klassikern von Genesis begeisterten Still Collins ihr Publikum. Beinahe hört man zwischen dem Tribute-Sänger Sven Komp und Phil Collins kaum einen Unterschied. „Ich kenne die schon lange und habe sie selbst ein paar Mal live gesehen. Wir hatten 2020 unsere Autokonzerte in Wassenberg und da war Still Collins auch da“, berichtet Jürgen Laaser. Er versprach der Band damals ein eigenes Konzert in Wassenberg und so kam es, dass Still Collins im Herzen Wassenbergs für mächtig Stimmung und eine entspannte Atmosphäre an einem lauen Sommerabend sorgte. Das Konzept von Grill Collins überzeugte Laaser so sehr, dass die KKH dieses nach Absprache und einer positiven Rückmeldung übernahm. Während der Veranstaltung bemerkte die KKH jedoch schnell, dass bei dem ersten Event in dem neuen Biergarten der Taverne noch Optimierungsbedarf besteht. Die Schlange am Grill sei zu lang und es gebe zu wenig Stehtische, meinte Jürgen Laaser. Doch daran feilen die Verantwortlichen bereits, um ihre Veranstaltungen in Zukunft weiter zu optimieren.