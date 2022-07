Ratsfraktion mit Fragen an die Stadt Wassenberg : Wie geht es weiter mit der Martinuskirche in Steinkirchen?

Schon vielfach wurde die Kirche in Steinkirchen zum Ausstellungsraum für Kunst. Foto: Laaser (Archiv)

Steinkirchen Um den desolaten Zustand des Kirchengebäudes geht es der Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke. Sie stellt der Stadt Wassenberg Fragen. Die Kirche wird schon lange nicht mehr als reines Gotteshaus genutzt.

Lange ist es her, dass in der Martinuskirche in Steinkirchen eine Heilige Messe gefeiert wurde. Vielmehr entwickelte sich das Kirchengebäude in der Vergangenheit zum Ort für Kultur. Unter der Nummer 38 ist die katholische Kirche in der Denkmalliste der Stadt Wassenberg eingetragen.

Nicht unbekannt ist aber auch der Zustand des Kirchengebäudes – am besten beschrieben werden könnte dieser wohl mit desolat. Das rief auch die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke im Rat der Stadt Wassenberg auf den Plan, die kürzlich mit einigen Fragen bei der Stadt Wassenberg vorstellig wurde.

Aus der Bürgerschaft seien viele Hinweise gekommen, argumentiert die Fraktion. Diese beträfen vor allem den Innenraum der Kirche. Die Fraktion will aus diesem Grund von der Stadt wissen, ob der aktuelle Zustand bekannt sei und ob es die Bereitschaft gebe, nach Lösungen zu suchen. In diesem Zusammenhang geht es der Fraktion auch um die Klärung der Frage, ob es bei der Stadt Mittel zum Erhalt von Baudenkmälern gebe.

Klären will die Ratsfraktion darüber hinaus, ob das Steinkirchener Kirchengebäude über einen funktionierenden Stromanschluss verfügt, etwa für Veranstaltungen. In ihrem Schreiben betont die Fraktion das bürgerschaftliche Engagement, das notdürftig für den Erhalt des Innenraums sorge, so Krethi & Plethi/Die Linke weiter in ihrem Schreiben an die Stadt Wassenberg. Letztlich verweist die Fraktion noch auf Österreich, wo bedeutende Denkmäler mit einem internationalen Kulturgutschutzzeichen ausgestattet würden.

Die Kirche in Steinkirchen wurde im Jahr 1118 erstmals urkundlich erwähnt. Der spätgotische Glockenturm stammt aus dem 15./16. Jahrhundert und gilt als ältester Teil der Kirche. In den 1870er Jahren erfolgte ein Anbau an den Turm, der die Kirche schließlich komplettierte. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche schwer beschädigt. Im Lauf der Zeit hat sich das kirchliche Leben ganz nach Effeld verlagert, da Effeld im Lauf der Zeit immer größer wurde.

Die Martinuskirche in Steinkirchen wurde dann vornehmlich für verschiedene kulturelle Veranstaltungen genutzt, dazu zählen unterschiedliche Kunstausstellungen und musikalische Konzerte.

(back)