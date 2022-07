Schlemmermarkt in Wassenberg : Ein Fest für Freunde des guten Geschmacks

Wassenberg Es geht um die große Kulinarik: Vom 4. bis 7. August ist Wassenberg wieder Gastgeber des Schlemmermarktes. Auch die Goldene Schlemmerente wird ein weiteres Mal verliehen. Welcher bekannte Koch diesmal der Preisträger ist.

Horst Lichter , Johann Lafer, Léa Linster, Tim Mälzer , Nelson Müller, Mario Kotaska und Reiner Calmund: Sie alle eint, dass sie Wassenberg gut kennen. Sie alle eint auch ein kleines goldenes Tier: Sie sind stolze Besitzer der Goldenen Schlemmerente, der besonderen Auszeichnung, die Wassenberg für Kenner des Schlemmens und Genießens bereithält. Erstmals in seiner Amtszeit darf Bürgermeister Marcel Maurer die Schlemmerente bald überreichen. Preisträger dieses Mal: Fernsehkoch Björn Freitag, bekannt aus Sendungen wie „Der Vorkoster“ oder auch „Lecker an Bord“.

Freunde des guten Geschmacks dürften sehnsüchtig darauf gewartet haben: Nach der Corona-bedingten Pause in 2020 und 2021 wird der Schlemmermarkt Rhein-Maas in der historischen Altstadt Wassenbergs wieder stattfinden. Vier Tage voller Highlights werden angekündigt, von Donnerstag, 4. August, bis Sonntag, 7. August, steht die Stadt im Zeichen kulinarischer Genüsse.

Was 28. Schlemmermarkt Rhein-Maas in Wassenberg.

Dass der Schlemmermarkt ein Kristallisationspunkt von Lebensfreude, Genuss und gehobener Esskultur geworden ist, zeigen die vielen Tausend Gäste, die es jedes Jahr zum Schlemmermarkt nach Wassenberg zieht. Von Köstlichkeiten aus der Region über erlesene Meeresfrüchte-Spezialitäten bis hin zu einzigartigen und anspruchsvollen Fleischgerichten ist auf der kulinarischen Weltreise in Wassenberg für jeden Gaumen etwas dabei. Wer es lieber süß mag, kann sich mit kreativen Desserts verwöhnen. Auch eine Vielzahl erlesener Tropfen finden auf dem Schlemmermarkt wieder den Weg in die Gläser. Bei fruchtig-frischen Cocktails, edlen Weinen und frisch gebrauten Bieren bleibt nahezu kein Wunsch offen.

Der Preisträger Seit dem Jahr 1997 wird die Goldene Schlemmerente als Auszeichnung für herausragende Verdienste zur Förderung der Ess- und Trinkkultur verliehen. Gourmetkoch Björn Freitag wird für seine Kochkunst sowie sein großes Know-how rund um das Thema Ernährung von den Machern des Schlemmermarktes geschätzt. Der 49-Jährige übernahm vor 25 Jahren den elterlichen Betrieb in Dorsten und führte das Restaurant Goldener Anker 2001 zu einem Michelin-Stern. In seinem Restaurant verwöhnt er seine Gäste mit kreativer Gourmet-Küche sowie mit liebevoll und fachmännisch ausgewählten Weinen. Als Fernsehkoch eignet er sich bei seinen Besuchen auf regionalen Bauernhöfen, Hobbygärten und kleinen Manufakturen Wissen zur Herkunft und der Herstellung von Nahrungsmitteln an. So bringt der neue Preisträger den Menschen die regionale Küche wieder näher – denn neben Genuss sind ihm Nachhaltigkeit und gesunde Lebensmittel enorm wichtig. Die Verleihung der Goldenen Schlemmerente 2022 findet am Samstag, 6. August, 19.30 Uhr, auf dem Roßtorplatz statt.