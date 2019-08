Mehr Arbeitslose im Kreis Heinsberg : Arbeitsmarkt schwächelt – positive Werte erwartet

Ulrich Käser, Geschäftsführer der Arbeitsagentur für Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg, erwartet für den regionalen Arbeitsmarkt einen positiven Herbst. Foto: Speen

Erkelenzer Land 6857 Menschen aus dem Kreis Heinsberg waren im August ohne Arbeit, erneut mehr als im Vormonat. Erwartet wird für den Herbst aber ein Aufschwung.

Nachdem der Arbeitsmarkt im Kreis Heinsberg bereits im Juli leichte Schwächen zeigte, hat sich diese Entwicklung im August fortgesetzt. Um 46 auf insgesamt 6817 Personen, die ohne Job gemeldet waren, war die Arbeitslosigkeit im Vormonat gestiegen, und im August sind noch einmal 40 Personen hinzugekommen. Darüber informierte die Arbeitsagentur Aachen-Düren am Donnerstag. Ähnliche leichte Schwächen weist der Nachbarkreis Düren auf, während in der Region Aachen ein stärkeres Plus zu verzeichnen ist, so dass die Gesamtarbeitslosigkeit im August um 1,9 Prozent auf 37.704 Personen anstieg.

Gründe für die negativen Werte, die in den Kreisen Heinsberg und Düren allerdings weiterhin besser als vor einem Jahr sind, nicht aber in Aachen, gibt es mehrere. Dazu erklärte Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren: „Der Effekt von Arbeitslosmeldungen meist junger Menschen nach dem Abschluss von Schule oder Ausbildung setzte sich, wenn auch schwächer, im August fort. Hinzu kommt, dass zum einen Freisetzungen größeren Umfangs, wie im Fall des Unternehmens Kronenbrot, die Zahl arbeitsloser Menschen steigen ließen, zum anderen aber im vergangenen Monat auch zahlreiche Fortbildungen abgeschlossen wurden, deren Teilnehmer sich ebenfalls zunächst arbeitslos meldeten. Außerdem sind in der Haupturlaubszeit zahlreiche Unternehmen zurückhaltend bei der Neueinstellung.“

Besserung ist Käser zufolge aber in Sicht: „Die große Zahl an gemeldeten Stellen signalisiert, dass im Herbst eine hohe Dynamik am Arbeitsmarkt zu erwarten ist. Wir gehen daher in den nächsten Monaten von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit aus.“