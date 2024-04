In Kürze in Wassenberg Teilhabekreis startet Aktion „Wir sind dabei“

Der Lokale Teilhabekreis Wassenberg hatte erneut zum Treffen eingeladen. Mit Bürgermeister Marcel Maurer und der Fraktionsvorsitzenden der SPD, Raja Schiffmann, waren auch sieben engagierte Bürgerinnen und Bürger anwesend. Bei dieser Zusammenkunft sprachen die Akteure intensiv über die Umsetzung der Aktion „Wir sind dabei“ in Wassenberg. Der Teilhabekreis setzt sich für die Förderung der Barrierefreiheit in der Stadt ein und sensibilisiert für bestehende Hindernisse, um die Inklusion vor Ort voranzutreiben. Durch „Wir sind dabei“ sollen Geschäfte, Arztpraxen, öffentliche Einrichtungen und Gastronomiebetriebe ermutigt werden, ihre Räume barrierefrei zu gestalten und somit Menschen mit Behinderungen den Zugang zu ermöglichen. Ein Fragebogen wird verteilt, um die Gegebenheiten in den Betrieben zu erfassen, bei Erfüllung der Kriterien erhalten sie eine Auszeichnung in Form eines Aufklebers.