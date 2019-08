Herbstkirmes Birgelen : Neue Programmpunkte auf der Birgelener Herbstkirmes

Wassenberg Erstmals bildet das Oktoberfest den Auftakt der Veranstaltung. Kinder werden zum Klompenball mit Parade am Montag eingeladen.

Mit zwei Neuheiten wartet die Herbstkirmes der St. Lambertus-Schützenbruderschaft Birgelen vom 14. bis 16. September auf: Zum ersten Mal ist das Oktoberfest im vergrößerten Festzelt am Dämmerweg ein Höhepunkt am Samstag ab 19.30 Uhr. Die Band „Wir sind Spitze“, mit dem Party-Award ausgezeichnet, wird für beste Stimmung sorgen. Bereits um 16 Uhr geht es mit einer Warm-up-Party los, bevor sich um 17.45 Uhr der Trachtenfestzug in Bewegung setzt. Kein Geringerer als Landrat Stefan Pusch ist Schirmherr der Veranstaltung, die er um 19.30 Uhr mit dem Faßanstich eröffnen wird.