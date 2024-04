Judith Rakers zu Gast in Wassenberg Von Miss-Tagesschau zur „Hühnerglucke“

Wie wurde aus „Spaghetti alla Judith“ mit Ketchup und Rührei ein Welcome-Snack für Küken? Man nehme ein Ei, eine Möhre, dazu Löwenzahn und Brennesselblätter aus dem eigenen Garten, hackt alles klein, vermischt es, zieht die Gummistiefel an, geht raus in den Hühnerstall, serviert es der Hühnerfamilie et voilà – der Traum vom Landleben ist geboren.