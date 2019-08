Gewerbeverein Wassenberg : Weihnachtsmarkt künftig in Kooperation

Wassenberg Der Wassenberger Gewerbeverein und die neue Kultur gGmbH werden sich zukünftig gemeinsam um die Gestaltung des Weihnachtsmarktes kümmern. Der Verein diskutierte auch die Einführung einer regionalen Bonuskarte.

Der Gewerbeverein wird sich nicht aus der Organisation des Wassenberger Weihnachtsmarktes zurückziehen, sondern künftig gemeinsam mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH, die auch Mitglied im Gewerbeverein ist, den Weihnachtsmarkt gestalten. Dies stellte Annika Schmitz als Geschäftsführerin beider Organisationen klar, nachdem es nach der Versammlung, in der der Gewerbeverein seinen Rückzug ab 2020 angedeutet hatte, ein weiteres Gespräch gegeben hatte. „Der Weihnachtsmarkt ist nicht in Gefahr, sondern wird in diesem Jahr mit ähnlichem Konzept wie im Vorjahr stattfinden“, sagte Schmitz. Allerdings werde es die Weihnachtsbeleuchtung durch Sterne nicht mehr geben. Man plane, das Geld in ein neues attraktives Lichtkonzept für die Zukunft zu investieren. „Dafür werden in diesem Jahr aber dekorierte Tannenbäume als Schmuckelemente für Flair sorgen.“ Über die Gestaltung der Weihnachtsmärkte ab 2020 müsse dann neu nachgedacht werden – gemeinsam mit dem Gewerbeverein. Schmitz: „Gedacht ist als Neuheit an ein Bühnenprogramm auf dem Sparkassenvorplatz. Ob es in diesem Jahr damit schon klappt, ist allerdings noch fraglich.“ Auch soll der Adventsmarkt am Stiftsplatz besser ins Konzept eingebunden werden. Dazu gibt es jetzt Gespräche. Bürgermeister Manfred Winkens begrüßte auf Anfrage die Zusammenarbeit zwischen Kultur gGmbH und Gewerbeverein.