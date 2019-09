Birgelen plant regelmäßiges Mühlenfest : Neues Mühlrad in Birgelen mit der Öffentlichkeit gefeiert

Die Mühlennachbarschaft installierte das Rad. Foto: Mühlennachbarschaft Birgelen

Wassenberg Die Birgelener Nachbarschaft ersetzte den marode gewordenen Wasserkraftantrieb. Künftig soll alle drei Jahre ein Mühlenfest gefeiert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Der Mühlenplatz als Treffpunkt zum Feiern: Das neue Mühlrad, von rund 20 bis 30 freiwilligen Helfern aus dem Ort in ehrenamtlicher Arbeit errichtet, ist am Wochenende offiziell der Öffentlichkeit übergeben worden. Es ersetzt den maroden Wasserkraftantrieb aus dem Jahr 1990, wie Steffen Jöris erläuterte. Die alte Mühle aus dem Jahr 1810 im Besitz seiner Großeltern steht schon lange nicht mehr. 1987 wurde der Hof abgerissen – Bergschäden als Folgen des Kohleabbaus der heute stillgelegten Zeche Sophia-Jacoba hatten das Anwesen um etwa eineinhalb Meter abgesenkt.

Im Abstand von drei Jahren soll es in Birgelen jetzt ein großes Mühlenfest auf dem Mühlenplatz geben. Das Nachbarschaftstreffen soll in jedem Jahr stattfinden. „Jeder bringt etwas mit“, erklärte Jöris. Grillspezialitäten, Salate, Obstkuchen mit dem Wassenberger Sämling (Pfirsich) und gekühltes Flaschenbier fanden schnell ihre Abnehmer. Für einen stimmungsvollen Rahmen sorgte das Bläsercorps aus dem niederländischen Vlodrop. Schon im Juli war das neue Mühlrad fertiggestellt worden. Tatkräftige Unterstützung hatten die engagierten Birgelener bei Steffen Jöris‘ Cousin Philipp Jansen, Inhaber des Heinsberger Unternehmens Metallbau Jansen, gefunden. Er übernahm die gesamten Zuschneidearbeiten sowie den Einbau des Mühlrads. Das alte Mühlenwappen aus dem Jahr 1533 erinnert an die Geschichte des Rads und des großen Anwesens.

Dorfchronist Franz-Josef Breuer erinnerte sich gut an die vergangene Zeit, als das Mühlrad noch in Betrieb war und er als kleiner Junge dem Müller bei der Arbeit zuschauen durfte. Der 88-Jährige hat immer in Birgelen gelebt, sammelt alte Fotos und historische Dokumente über die Ortsgeschichte. Mehrere Aktenordner hat er gefüllt zur Geschichte der Birgelener Mühle.