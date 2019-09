Ausstellung im Wassenberger Bergfried : Die Rur in Gemälde und Fotografie

Wassenberg Im Bergfried Wassenberg ist die Ausstellung „Die Ruraue – im Blick der Maler und Fotografen“ eröffnet worden. Kurator der Ausstellung ist Walter Kurzweg. Erstmals zu sehen ist „Treibjagd in der Ruraue“ von Leo Küppers.

Im oberen Stock des Bergfrieds werden die Augen des Betrachters auf aktuelle Blickwinkel der Ruraue bis hin zur Maas gelenkt. Fotografien von Hans-Josef Jansen und Eric Hermanns zeigen die Landschaft im jeweils individuellen Blickwinkel. Eine gute Fotografie zeigt sich nicht ausschließlich in der Technik. Sie ist ebenso abhängig vom Wetter und von der Lichtstimmung. „Die Bilder entstehen nicht spontan“, erläuterte Hans-Josef Jansen seine Fotografien. „Ich habe immer eine Vorstellung, was ich machen möchte.“ Oft fährt er fünf oder sechs Mal an den Ort, den er sich ausgesucht hat, bis die Stimmung des Lichts und des Wetters so passt, dass das gewünschte Foto entsteht. Er zeigt in seinen Bildern Stimmungen an der Rur im Nebel, bei Schnee, am Abend oder im Mondlicht. Auch eine Herde Wildpferde am Morgen in den Maasauen hängt in der Ausstellung.