Musikverrein Birgelen renoviert : Aktiv mit Pinseln statt Posaune und Pauke

Wassenberg Der Musikverein Birgelen hat seinen Probenraum renoviert. Jetzt laufen die Vorbereitungen für das nächste Geimeinschaftskonzert.

In der vergangenen Sommerpause hieß es: Ran an den Pinsel statt an das Instrument. Der Verein nutzte die probenfreie Zeit dafür, den Probenraum mit viel Fleiß umzubauen, zu sanieren und zu renovieren. Von den Decken über den Fußboden, die Holzbalken bis hin zur Beleuchtung wurde alles von Grund auf überarbeitet und erneuert. Sowohl dem „Vorstand Haus und Hof“ Marcell Thissen als auch den engagierten Musikern, besonders den liebevoll „drei Weisen“ genannten Herren Peter Thissen, Peter Wilms und Werner Schmitz gebühre großer Dank für ihren arbeitsreichen Einsatz, heißt es in einer Information des Vereins. „In den vergangenen sechs Wochen verrichteten sie täglich stundenlang großartige Arbeit.“