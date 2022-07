Kultur in Wassenberg : Hätzblatt rockt den NEW-Musiksommer

Hätzblatt – hier noch im Probenraum, bald in Wassenberg beim Musiksommer am Start. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Band ist der Headliner am 30. Juli in Wassenberg. Mit dabei ist auch Lexys Finest. Der Eintritt zur Sause an der Burg ist frei.

Veranstaltungen unter freiem Himmel können noch so gut geplant sein, ein Faktor ist immer unkalkulierbar. „Darum wollen wir alle mal hoffen, dass genau an dem Tag nicht wieder der Regen Einzug hält wie beim letzten Mal.“ Jürgen Laaser sagt das, der Geschäftsführer der Wassenberger Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH (KKH).

Insgesamt ist für den NEW-Musiksommer in der Stadt nämlich wieder alles bestens organisiert. Zum zweiten Mal kooperieren die NEW und die KKH, dabei ist die Geschichte des Musiksommers in Wassenberg weitaus größer und bedeutender, wie sich auch Thomas Knur, bei der NEW fürs Kommunalmanagement, erinnert. „Im Jahr 2005 fand – damals noch unter dem Namen West-Musiksommer – die erste Veranstaltung dieser Art in Wassenberg statt. Wir blicken heute auf die 16. Veranstaltung, auf die wir uns erneut freuen dürfen“, sagt Thomas Knur.

Am Samstag, 30. Juli, ist es schließlich soweit. Ab 19 Uhr beginnt der Abend, die Livemusik startet dann eine Stunde später um 20 Uhr. Dieses Mal ist der Parkplatz vor der Burg Wassenberg Ort des Geschehens, damit ist es der vierte Standort in Wassenberg, an dem der Musiksommer bereits stattfand. Damalige Locations waren etwa der Roßtorplatz, der Pontorsonplatz und auch der ehemalige Froschkönig am alten Freibad nahe des Gondelweihers. „Nun schreiben wir die Erfolgsgeschichte im Jahr 2022 fort“, macht Jürgen Laaser von der KKH Lust auf das musikalische Programm des Abends.

Denn das kann sich übrigens sehen lassen: Headliner ist Hätzblatt. „Diese Band braucht man hier in der Region wohl definitiv nicht mehr vorzustellen. Jeder weiß, was man mit Hätzblatt bekommt. Ich denke, mit Reiner Jennissen als Frontmann hat Hätzblatt deutlich an Speed aufgenommen“, unterstreicht Jürgen Laaser die ohnehin hohe Qualität der Band. Es wäre nämlich falsch zu behaupten, Hätzblatt als bloße Karnevalscombo zu beschreiben. Die Band hat unter anderem mit zahlreichen eigenen Songs, die die Bandmitglieder texten und komponieren, überzeugt. Wer kennt nicht Songs wie die Hymne „All dat es Heimat“, das Loblied auf die Mama „De Mamm“ oder auch „Wohin d’r Wind dich dräht“. Dazu auch gelungene Coverversionen – Hätzblatt mit Frontmann Reiner „Jenno“ Jennissen drehen die Säle und auch Open Airs schnell auf links. Jürgen Laaser ist sich sicher: „Hätzblatt wird dem NEW-Musiksommer bei uns in Wassenberg eine ganz eigene Note geben. Die Band ist viel gefragt, denn es vergeht kein Auftritt, bei dem nicht alle Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher ausgelassen mitfeiern.“

Das Motto des Abends auf dem Parkplatz an der altehrwürdigen Burg in Wassenberg lautet übrigens „Ein Abend, zwei Bands“, darum erwartet die Besucherinnen und Besucher zusätzlich zu Hätzblatt auch noch die Band Lexys Finest. „Unplugged und wunderschön, das ist die Philosophie dieser Band“, sagt Jürgen Laaser und stellt die Band weiter vor: „Frontfrau Alex und ihre vier Musiker an ihren akustischen Instrumenten sorgen zum Start des Musiksommerabends mit Coverversionen der größten Rock-, Pop- und Soulhits der letzten 30 Jahre für eine entsprechende Wohlfühlstimmung.“

Auch wenn die Art der Musik beider Bands, die am 30. Juli in Wassenberg zu Gast sein werden, unterschiedlich sind: Es hat sich schon oft gezeigt, dass das Publikum das auch honoriert, quasi „crossover“ den Abend verbringt. Diese Erfahrung hat Jürgen Laaser jedenfalls immer wieder gemacht.