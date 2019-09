Oktavwoche in Wassenberg beendet : Höhepunkt der Marienoktav

Wassenberg Die Abschlussmesse der Ophovener Marienoktav wurde nach der Prozession durch den Wassenberg Ort vor dem Pfarrhaus gefeiert.

Die Marienoktav in Ophoven erfuhr am Sonntagnachmittag mit der Marienprozession ihren Höhepunkt, in der das Gnadenbild aus konservatorischen Gründen jedoch nicht mehr wie einst durch den Ort getragen wurde – stattdessen führte die Prozession für die Teilnehmer durch die Kirche, wo sie bei einem „Gruß an die Gottesmutter“ ein Gebet sprechen und eine Kerze anzünden konnten. Nachdem das Kunstwerk restauriert worden war, wird, um es zu schützen, darauf verzichtet, die Madonna mit Kind wie früher durch den Ort zu tragen.