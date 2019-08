Mitsing-Konzert in Ophoven : Mitsingen führt zu Verbundenheit

Der Starlights-Musicalchor begeisterte in schrillen Siebzigerjahre-Kostümen mehrere Hundert Zuschauer im Ophovener Pfarrgarten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Ophoven Ein Mitsing-Konzert mit Hits aus den Siebzigerjahren zog hunderte Besucher in den Ophovener Pfarrgarten. Der Starlights-Musicalchor mit Leiter Volker Mertens sorgte, zusammen mit dem Publikum, für einen tollen Sommerabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna-Lena Vondahlen

„In the summertime when the weather is hot...“ („In der Sommerzeit, wenn das Wetter heiß ist...“) – ein passenderes Lied als „In The Summertime“ von Mungo Jerry hätte beim Mitsing-Konzert in Ophoven wirklich nicht gesungen werden können. Davon ab hätte auch gar nicht noch mehr Sommerstimmung aufkommen können an jenem lauen Abend bei leichtem Abendrot auf der Pfarrgartenwiese. So kamen viele Menschen bei kühlen Getränken zusammen und hatten viel Spaß bei der musikalischen Reise zurück in die Siebzigerjahre, so das Motto der Veranstaltung.

Gemeinsames Singen, Klatschen, Lachen und Tanzen kreierte ein Gefühl des Miteinanders und der Verbundenheit. Passend dazu forderte der Leiter des professionellen Chors, Volker Mertens, das Publikum auf: „Das Leben ist kurz. Habt Spaß und tanzt mit!“ Nach anfänglicher Schüchternheit war das Publikum schnell überzeugt, und jeder trug seinen Teil zum Mitsing-Konzert bei.

Info Termine in der Wallfahrtszeit Anlässlich der Wallfahrtszeit finden zum Thema ,,Maria – Mutter aller Menschen der Liebe“ bis zum 16. Oktober noch weitere Veranstaltungen in der Wallfahrtskirche St. Mariä-Himmelfahrt in Ophoven statt, unter anderem: Mittwoch, 28. August, 18.30 Uhr: Friedensmesse Donnerstag, 29. August, 18.30 Uhr: Pilgergottesdienst, und um 20 Uhr: Nacht der Lichter Freitag, 30. August, 17 Uhr: Pilgermesse; um 18 Uhr: Grillen mit Sport und Spiel für alle

Der Starlights-Musicalchor sang und animierte die Zuschauer, die sich im Pfarrgarten versammelt hatten. Zwischendurch präsentierte der Chor Lieder auch ohne die Unterstützung des Publikums, beispielsweise ein Medley aus dem Stück „Phantom der Oper“.

Passend zum Motto trugen die Sänger Pilotenbrillen, Schlaghosen, bunte Hemden und Kleider und natürlich bunte Blumenkränze und Ketten mit Friedenssymbol, um das Abtauchen in die Vergangenheit auch optisch abzurunden. Natürlich ließen die Organisatoren auch das leibliche Wohl ihrer Gäste nicht außer Acht. Sie boten Getränke und Grillwürstchen an, die sie zum Selbstkostenpreis verkauften. Falls ein Erlös übrig sein sollte, wird davon Blumenschmuck in der Kirche finanziert.

In die Wege geleitet hatte dieses besondere Konzert Pfarrer Thomas Wieners, unterstützt von fleißigen Menschen aus dem Ort sowie vom Pfarrgemeinderat. Die Idee für eine Veranstaltung dieser Art bestand schon länger, bis ein besonderes Erlebnis Pfarrer Wieners in seinem Vorhaben bekräftigte: „Ich habe im Juli in London ein 3000-Mann-Beatles-Konzert gesehen. Und das war die Bestätigung.“ Und so verkündete Wieners bei seiner Ansprache auch: „London legt vor, Ophoven legt nach!“

Lieder wie „Mamma Mia“ oder „Dancing Queen“ von Abba oder „Im Wagen vor mir“ von Henry Valentino und Uschi oder „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens ließen besondere Erinnerungen bei jedem Einzelnen aufflammen und entfesselten laustarken Gesang. Besondere Gänsehaut-Momente bescherten vor allem die Lieder „We are the Champions“ oder „We will rock you“ von Queen, die das Publikum sowie der Chor eifrig mit Luftgitarre unterstützten.