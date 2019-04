Patronatstag am 5. Mai in Vorst : Höhepunkt ist die Prozession

Die St.Godehard-Prozession in Vorst. Foto: Wolfgang Kaiser

Vorst Eine Jahrhunderte alte Tradition wird mit der Godehard-Oktav gepflegt.

Zur Godehard-Oktav, einer achttägigen Festwoche zu Ehren des Pfarrpatrons, lädt die katholische Kirchengemeinde Vorst für Anfang Mai ein. Die Feierlichkeiten zur Ehren des heiligen Godehard, auch Gotthardus genannt, beginnen am Mittwoch, 1. Mai, mit dem Setzen des Maibaums auf dem Marktplatz. Am Freitag, 3. Mai, 15.30 Uhr, gibt es eine öffentliche Messe im Seniorenhaus „Kandergarten“. Am Samstag, 4. Mai, 15.30 Uhr, ziehen die Mitglieder der Schützenbruderschaften durch den Ort. Dazu wird das Godehardfenster an der Pfarrkirche geöffnet.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Godehard-Prozession am Sonntag, 5. Mai. Vor der Prozession lädt die Gemeinde um 7.30 Uhr zum Pilgerfrühstück ins „Haus Vorst“ ein. Teilnehmer werden gebeten, sich bis zum 2. Mai im Pfarrbüro anzumelden (Telefon: 02156-978 570). Um 8.30 Uhr beginnt die Festmesse in der Kirche. Im Anschluss ziehen die Pilger über den Gotthardusweg zum Haus Neersdonk. Dabei wird die Reliquie des Heiligen durch die Straßen und Felder entlang eines Kreuzwegs getragen, der bereits 1764 aufgestellt wurde. Am Haus Neersdonk wird die Eucharistie gefeiert. Anschließend lädt die St. Sebastianus Schützenbruderschaft zu Umtrunk und Pilgersuppe ins Festzelt ein.

Info Pilgerfrühstück vor der Prozession Zum Pilgerfrühstück im Gemeindezentrum Haus Vorst an der Kuhstraße sind für Sonntag, 5. Mai, alle eingeladen, die gemeinsam mit der Gemeinde das Patronatsfest feiern wollen. Das Pilgerfrühstück beginnt um 7.30 Uhr im Gemeindezentrum Haus Vorst und ist kostenlos. Teilnehmer müssen sich lediglich bis zum 30. April im Pfarrbüro 02156 978570 anmelden. Beginn der Feierlichkeiten zum Patronatsfest: 8:30 Uhr in der Kirche.

Für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, bietet die Freiwillige Feuerwehr einen Fahrdienst zum Haus Neersdonk an. Am Montag, 6. Mai, gibt es um 9.30 Uhr eine Schützenmesse für die Lebenden und Verstorbenen der Vorster Schützenbruderschaften. Am Mittwoch, 8. Mai, 15 Uhr, endet die Festwoche mit einer heiligen Messe in der Kirche, bei der die Krankensalbung gespendet wird. Zum Ausklang der Oktav lädt die Gemeinde nach der Messe zur Kaffeetafel ins Haus Vorst ein.

Der heilige Gotthardus wird seit fast 900 Jahren in Vorst verehrt. Damals schenkte der Erzbischof und Kurfürst Friedrich I. von Köln der Pfarre eine Reliquie des Heiligen. Vorst entwickelte sich fortan zum Wallfahrtsort. An die alte Pfarrkirche wurde eine Kapelle gebaut, in der eine Figur von Gotthardus aufgestellt wurde. Auch die neue Kirche, erbaut 1896, erhielt seitlich vom Hauptportal eine Kapelle, in deren Fenster bis heute die Figur des Heiligen während der Godehard-Oktav ausgestellt wird. Etliche Pilger kamen viele Jahrzehnte lang, um an der Prozession zum Todestag des Heiligen teilzunehmen.