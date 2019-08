Tipps der Kreisverkehrswacht und Polizei Heinsberg : Den Schulweg mit Kindern üben

Erkelenzer Land Heute beginnt das neue Schuljahr. Für die Erstklässler ist dies auch der Start in eine eigenständige Mobilität. Polizei und Kreisverkehrswacht Heinsberg raten allen Erziehungsberechtigten, mit den i-Dötzen den Schulweg zu üben.

In Wegberg sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs schon seit Tagen dabei, Hecken und Sträucher auf städtischen Grundstücken in der Nähe von Schulen und auf Schulwegen zurückzuschneiden. Auch das gehört dazu, mit dem Ende der Sommerferien für sichere Schulwege zu sorgen. In den Sozialen Netzwerken weisen Eltern auf mögliche Gefahrenstellen hin. So war ein Überweg an der Bahnhofstraße in die Diskussion geraten, wo hohe Sträucher den Blick der Autofahrer eingeschränkt haben sollen. „Wir haben reagiert und dort die Sträucher und Pflanzen zurückgeschnitten“, erklärt Bürgermeister Michael Stock. Ein ähnlicher Zustand war in Erkelenz am Schulring von einem Leser am „Bürgermonitor“ unserer Redaktion kritisiert worden. Dort sei eine Hinweistafel auf kreuzende Schulkinder so stark zugewachsen, dass Autofahrer sie kaum sehen könnten. Dazu teilte Erster Beigeordneter Hans-Heiner Gotzen mit, dass die Stadtverwaltung ebenfalls schon reagiert habe und erklärt allgemein: „Beim Thema Überwuchs ist jeder Eigentümer zunächst in der Verpflichtung. So weit wir feststellen, dass diese nicht eingehalten wird, gehen wir ordnungsrechtlich vor.“