Vorpremiere in Birgelen : Nicht nur Beckers kam ins Schwitzen

20 Jahre lang ist Jürgen B. Hausmann nun als Kabarettist unterwegs: In Birgelen gab es jetzt die Vorpremiere seines Jubiläumsprogramms „Jung, wat biste jroß jeworden!“, musikalisch begleitet von Harald Claßen. Foto: Ruth Klapproth

Birgelen Das Trommlerkorps 1924 Birgelen freute sich über eine ausverkaufte Birgelener Mehrzweckhalle: Jürgen B. Hausmann war gekommen, um dem Publikum die Vorpremiere des neuen Programms „Jung, wat biste jroß geworden!“ zu kredenzen.

Wenn Jürgen B. Hausmann alias Jürgen Beckers nach Birgelen kommt, ist vieles gewiss: Beim Auftritt des Kabarettisten aus Mariadorf gibt es gute Laune, gute Stimmung, und eine ausverkaufte Mehrzweckhalle, um die herum wegen der Parkplatznot ein Verkehrschaos herrscht. Jeder weiß, was ihn erwartet: Zweieinhalb Stunden Kurzweile und ein Abschalten vom Alltag, obwohl es der Alltag ist, über den Beckers plaudert.

So war es auch dieses Mal, als Beckers zur Vorpremiere seines brandneuen Programms „Jung, wat biste jroß geworden!“ einlud. „Er hat noch am Morgen an den Texten geschrieben“, verriet Peter Weyermanns vom veranstaltenden Trommlerkorps 1924 Birgelen. „Der ist gehörig ins Schwitzen gekommen, um damit fertig zu werden.“

Ins Schwitzen kamen aber nicht nur der Kabarettist und sein musikalischer Begleiter Harald Claßen auf der Bühne, ins Schwitzen gerieten auch die vielen Helfer an den Imbisständen und nicht zuletzt die erwartungsvollen Besucher bei den hochsommerlichen Temperaturen in der rappelvollen Halle. „Habt ihr et schön wärm“, kommentierte der Kabarettist aus dem Dunstkreis der Printenstadt Aachen.

Info Eine beständige Verbindung Nicht nur Jürgen Beckers alias Jürgen B. Hausmann feierte in Birgelen Jubiläum, das gilt auch für den Veranstalter, das Trommlerkorps 1924 Birgelen: Bereits zum zehnten Mal war der Kabarettist aus Alsdorf zu Gast. Es freute die Veranstalter besonders, dass Beckers die Vorpremiere seines brandneuen Programms in Birgelen zeigte. Wie Mitorganisator Peter Weyermanns meinte, sei inzwischen eine „enge Freundschaft“ entstanden.

Heiß her ging es auf der Bühne beim Programm, das anlässlich des Bühnenjubiläums des Kabarettisten entstanden ist. Seit 20 Jahren unterhält er eine immer größere werdende Fanschar. Beckers feiert zugleich altersbedingt ein karnevalistisches Jubiläum, er ist jetzt fünf mal elf Jahre alt „und froh, bei der Alternative Karnevalist oder Schütze die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“ Seit vier mal elf Jahren steht er bei närrischen Sitzungen in der Bütt. Da knallten zum dreifachen Jubiläum auf der Bühne die Sektkorken, floss das Bier in Strömen, gab es zu essen und zu trinken über alle Maße – aber alles nur symbolisch.

Beckers ließ in seinem neuen Programm gewissermaßen sein Leben vom Kindergarten bis zum Mannesalter Revue passieren mit all den Familienfeiern, bei denen getrunken, gegessen und gelästert wird und bei denen es immer wieder die gleichen Sprüche gibt: „Jung, wat biste jroß geworden“, „Gib der Tante das schöne Händchen“ oder „Zeig dem Onkel mal, was du kannst!“ Die Besucher fühlten sich an ihre eigene Kindheit erinnert, fast jeder hat diese Sprüche bei selbstgemachter Buttercremetorte oder Kartoffelsalat mit Würstchen miterlebt. „Vor allem aber durftest du alles essen, weil das Cholesterin noch nicht erfunden war.“ Da schmeckten Bier und fetter Speck noch mal so gut.

Zum roten Faden durch sein Programm mit Kindheitserinnerungen hatte sich Beckers das Lied von Hänschenklein ausgesucht, vom Kind, das von zu Haus wegläuft und dann wiederkehrt. Er präsentierte das Lied unter anderem als Chanson, als Peter-Kraus-Rockversion, als Beatles-Variante, in einer Abba-Interpretation, einem Heidi-Verschnitt, in der Darbietung der Wildecker Herzbuben und schlussendlich atemlos nach Art von Helene Fischer.