Viersen: Tornado über Schwalmtal - rund 50 Häuser abgedeckt

Viersen Ein Unwetter hat am frühen Mittwochabend im Kreis Viersen gewütet. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Zwei Menschen wurden verletzt. Ein Video zeigt, wie ein Tornado bei Schwalmtal niedergeht. Dieser deckte etwa 40 bis 50 Häuser ab.

Die Feuerwehr war am Abend im Westen des Kreises Viersen mit nahezu allen Kräften im Einsatz, wie ein Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion sagte. Zahlreiche Bäume fielen auf die Straße. „Viele Straßen im Raum Boisheim und Nettetal sind gesperrt, die Feuerwehr muss Bäume zersägen und von den Straßen schaffen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Häuser seien schwer beschädigt oder abgedeckt worden.

Der Tornado, der am Mittwochabend über mehrere Ortschaften gefegt war. Allein im 2000 Einwohner zählenden Viersen-Boisheim haben nach ersten Schätzungen 40 bis 50 Häuser nun Schäden. Mehrere von ihnen sind nach den Angaben der Stadt vom Abend sogar so stark beschädigt, dass die Bewohner vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können. Es müssen Notunterkünfte her. Rund 150 Menschen erlitten materielle Schäden, über die Höhe ist am Donnerstagmorgen noch nichts bekannt.