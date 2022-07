Feuerwehreinsatz in Viersen : Brand in Waldorfkindergarten in Viersen

Brand in Waldorfkindergarten in Viersen

Viersen Die Löscharbeiten dauerten am Mittag noch an. Menschen wurden nicht verletzt. Das Gebäude ist nach Angaben eines Stadtsprechers vorerst nicht mehr nutzbar.

Im Waldorfkindergarten „Der kleine Wassermann“ in Viersen an der Greefsallee ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wegen der Geruchsbelästigung durch Rauch war eine Warnmeldung über die App Nina ausgegeben worden, die gegen 11.30 Uhr zurückgenommen wurde. „Menschen kamen nicht zu Schaden“, informierte Stadtsprecher Frank Schliffke am Mittag. „Nach aktuellem Stand ist der Altbauteil einsturzgefährdet.“