Kita in Viersen-Dülken Ahornbäume für den Außenbereich gespendet

Die Kita St. Ulrich in Dülken freut sich über eine Spende von zwei Ahornbäumen. So kann der Außenbereich der Kita St. Ulrich nachhaltiger gestaltet werden - und die Kinder bekommen eine angenehme Umgebung zum Spielen und Lernen. „Wir freuen uns, die Kita bei der Umsetzung dieses Projekts unterstützen zu können“, erklärte Andy Böttcher, Leiter der Kempener Fielmann-Filiale, die gemeinsam mit der Viersener Filiale die Bäume gespendet hat. „Durch die Pflanzspende möchten wir einen Beitrag dazu leisten, eine grüne und vielfältige Umgebung für die Kinder zu schaffen, in der sie sich wohl und geborgen fühlen können“, so Böttcher.