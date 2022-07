Glückspilz dank sechs Richtiger : Neuer Lottomillionär kommt aus dem Kreis Viersen

Der Tipper gab seinen Lottoschein am Donnerstag im Kreis Viersen ab. Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Viersen Mit sechs Richtigen ist ein Lottospieler aus dem Kreis Viersen am Wochenende zum Doppelmillionär geworden: Rund 2,4 Millionen Euro gehen an den Tipper, wie Westlotto mitteilt.

Mit den Zahlen 15, 17, 20, 22, 23 und 26 auf seinem Spielschein habe der anonyme Lottospieler bei der Ziehung am Samstag den Treffer in der Gewinnklasse zwei gelandet. Lediglich die Superzahl 8 habe zum Knacken des Jackpots gefehlt. Laut Westlotto hatte er als einziger Spielteilnehmer bundesweit bei Lotto 6 aus 49 am Samstag die zweite Gewinnklasse getroffen.