Viersen: Mysteriöser Schaum auf Teich im alten Stadtgarten

Feuerwehr und Mitarbeiter der städtischen Betriebe waren an dem Teich an der Bahnhofstraße/Burgstraße gemeinsam im Einsatz. Foto: Stadt Viersen

Viersen Weil das Wasser trüb war und die Goldfische nach Luft schnappten, ließ die Stadt das Becken frisch befüllen

Einsatzkräfte der Viersener Feuerwehr haben am Dienstag das Wasser aus dem Teich im alten Stadtgarten in Viersen komplett abgepumpt. Danach wurde der Teich teilweise neu befüllt. Mitarbeiter der städtischen Betriebe hatten zuvor mit Keschern die Goldfische herausgeholt und in Kübel mit frischem Wasser umgesetzt. Die Aktion sei nötig gewesen, weil sich auf dem Teichwasser Schaum gebildet hatte, teilte Stadtsprecher Frank Schliffke mit. Gestern wurde der Teich über den vorhandenen Wasserspeicher weiter befüllt.