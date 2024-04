Haus am Nordkanal in Viersen Erste aus dem Ausland angeworbene Fachkräfte

Es war ein herausfordernder, manchmal auch steiniger Weg, den Hajar Chahou und Aouatif Qariouh im vergangenen Jahr erfolgreich zurückgelegt haben. Nun haben beide in Marokko ausgebildeten Krankenschwestern ihre Anerkennungsprüfung absolviert, die sie dafür qualifiziert, künftig auch in deutschen Pflegeeinrichtungen als Fachkräfte arbeiten zu können. Gelungen ist das den beiden jungen Frauen sogar mit „Bravour“, wie Petra Gratza, Einrichtungsleiterin im „Haus am Nordkanal“ von der Unternehmensgruppe Seniorenzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Viersen betont.