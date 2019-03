Fußball-Kreisliga A: Kaldenkirchen lässt Punkte im Aufstiegsrennen liegen

Grenzland Die A-Liga-Fußballer des TSV spielten nur 1:1 gegen den abstiegsbedrohten TV Anrath. Niederlagen für Viersener Teams.

Der TSV Kaldenkirchen hat im Aufstiegsrennen der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld den nächsten Dämpfer einstecken müssen. Gegen das Kellerkind Viktoria Anrath kam die Elf von Andre Küppers nicht über ein Unentschieden hinaus, so dass der TSV nun schon sieben Punkte Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz hat. In der Gladbacher Gruppe gab es für die heimischen nur Niederlagen.

VfL Willich - Rhenania Hinsbeck 4:2 (2:1). Gegen den Zweiten hielten die Hinsbecker trotz eines frühen 0:2-Rückstands richtig gut mit und erzielten noch vor der Pause durch Fabian Hessen den Anschluss­treffer. Als Jona Anhut in der 71. Minute sogar der Ausgleich glück­te, lag eine kleine Überraschung in der Luft, aber nur wenige Minute. Der Zweite konterte mit zwei Toren zum Sieg.

Hellas Krefeld - SC Union Nettetal II ausgefallen. Das Spiel wird bereits am Sonntag, 24. März, nachgeholt, da beide Mannschaften am 27. Spieltag spielfrei haben.

TSV Krefeld-Bockum - SC Waldniel 1:1 (0:1). „Wir haben zweifelsfrei dem Gegner einen Punkt geschenkt“, ärgerte sich Waldniels Trainer Björn Kox, der bekanntlich am Ende der Saison als Trainer in Waldniel aufhört und durch Michael Holthausen ersetzt wird. „Wir hatten das Spiel stets im Griff, haben es aber versäumt, mindestens fünf oder sechs klarste Chancen zu nutzen“, so Björn Kox. So kam es nach der Führung durch Andreas Klingen im ersten Abschnitt, dass die Gäste bei einem ihrer ganz wenigen Konter in der Schlussminute zum den Treffer zum 1:1 erzielen konnten.