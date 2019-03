Handball-Oberliga: TVL-Damen brennen ein Feuerwerk ab

Duisburg/Nettetal Ohne Wenn und Aber, der überaus deutliche 37:24 (17:10)-Erfolg der Handballfrauen des TV Lobberich in der Oberliga beim VfL Rheinhausen war nicht mehr als ein Pflichtsieg. Alles andere wäre wohl richtig peinlich gewesen.

Wichtig war, dass die Gäste das Schlusslicht nicht auf die leichte Schulter nahmen. Hochkonzentriert gingen sie gleich von der ersten Sekunde an zu Werke und konnten sich bis Mitte der ersten Halbzeit bereits bis auf 10:3 absetzen. Die Vorgaben wurden glänzend umgesetzt, aus einer aggressiven Abwehr schaltete der TVL sofort in ein schnelles Angriffsspiel über. „Ab der 15. Minute waren wir in der Abwehr nicht mehr so konzentriert, aber es war immer noch möglich, die Vorgabe von maximal 20 Gegentoren zu erreichen“, betonte Trainer Marcel Schatten.