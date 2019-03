Fußball-Landesliga: Erleichterung nach Auswärtssieg beim ASV Süchteln

Wuppertal/SÜCHTELN Erleichterung beim ASV Süchteln: Der Fußball-Landesligist stellte im so wichtigen Spiel beim FSV Vohwinkel unter Beweis, dass er das Siegen noch nicht verlernt hat. Mit 4:0 (3:0) gewann der ASV in Wuppertal und verschaffte sich damit ein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz.

Das Ergebnis spricht ohnehin schon eine deutliche Sprache, doch es hätte sogar noch höher ausfallen können. Die Gäste aus Süchteln kamen richtig in Fahrt und belohnten sich anders als in den Vorwochen für den Aufwand, den sie geleistet haben. „Wir haben ein Riesenspiel gemacht und einen sehr guten Tag erwischt. Ich freue mich für meine Spieler“, sagte ASV-Trainer Heinrich Losing. Karsten Robertz hatte sein Team nach einem tollen Angriff über die rechte Seite in Führung gebracht (6.), nur wenige Minuten später erzielte Markus Keppeler seinen ersten Treffer im Dress des ASV Süchteln (13.). Ein Ballgewinn von Routinier Eric Bongartz leitete das dritte Süchtelner Tor ein, das Stefan Heinrichs markierte (31.). Keeper Jens Lonny, der erstmals in diesem Jahr den Vorzug vor Philip Grefkes erhalten hatte, blieb bis auf wenige Ausnahmen weitestgehend beschäftigungslos.