Handball-Verbandsliga : TSV bietet Tabellenzweitem Paroli

Nils König (r.) konnte beim TSV Kaldenkirchen gegen den TV Kapellen auf ungewohnter Position überzeugen. Er erzielte sieben Treffer und war damit der beste TSV-Schütze. Foto: Knappe. Foto: Joerg Knappe

NETTETAL Über weite Strecken war Handball-Verbandsligist Kaldenkirchen ein Gegner auf Augenhöhe für den TV Kapellen. Doch am Ende stand eine 26:30-Heimniederlage zu Buche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Ende stand für den Handball-Verbandsligisten TSV Kaldenkirchen gegen den Tabellenzweien TV Kapellen erneut eine Niederlage zu Buche, die dieses Mal mit 26:30 (14:14) sehr human ausfiel, was letztlich der tollen Leistung der Hausherren zu verdanken ist. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir es geschafft, an die guten Leistung vom letzten Wochenende in Vennikel anzuknüpfen“, freute sich Trainer Rüdiger Winter.

Grund dafür war sicherlich die offensive 3-2-1-Deckungsvariante, mit der die Kapellener unübersehbare Schwierigkeiten hatten. Allerdings waren es immer wieder die Routiniers der Gäste, Christian Lange und Christian Ginters, die sich erfolgreich durchsetzten. Das sollte sich nach dem Wechsel mit einer taktischen Veränderung verbessern, denn beide wurden mit einer Sonderbewachung bedacht. Bis zur 40. Minute ging auch alles gut, dann lief es allerdings im Angriff nicht mehr so zusammen. Man wartete nicht mehr geduldig auf die sich bietenden Chancen und nahm die Würfe einfach zu früh, was der TVK gleich mit Tempogegenstößen bestrafte. Außerdem wurden auch die Lücken in der Kaldenkirchener Abwehr zu groß, was den Gästen das Torewerfen erleichterte.

Info Nils König wirft sieben Tore für Kaldenkirchen Kaldenkirchens Tore König (7), Killars (5), S. Coenen (5/2), Tötsches (5/1), Heyer (2), M. Coenen und Barbee.

„Zwar haben wir in den letzten 20 Minuten nicht mehr so konzentriert gespielt, aber dennoch war es eine Leistung an die wir anknüpfen können“, betonte Winter. „Wir brauchen uns wirklich nicht zu verstecken, spielerisch können wir durchaus mithalten, uns fehlt es allerdings noch an der Konstanz und der nötigen Cleverness.“ Besonders zufrieden zeigte sich der Kapellener Trainer mit Nils König, der auf der ungewohnten halbrechten Aufbauposition zum besten Torschützen der Hausherren avancierte und stets Torgefahr ausstrahlte.