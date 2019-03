Frauen-Fußball: TuRa-Frauen gehen daheim gegen den CfR Links unter

Grenzland Nach dem 0:9 schieben die Brüggenerinnen mächtig Frust. Sie haben sich mit dem Abstieg abgefunden.

Eine Liga tiefer in der Landesliga gab es für die beiden Grenzland-Vertreter nur ein Uentschieden. Eine Woche vor dem Grenzland-Derby in Kaldenkirchen kam der bisherige Vierte Union Nettetal gegen den Zweiten Borussia Bocholt II nicht über ein 2:2 hinaus. „Das war schon ein gutes Spiel“, sagte Union-Trainer Stefan Terporten. „Aber wenn man sich das 2:2 in der Schlussminute einfängt, fühlt es sich doch wie eine Niederlage an.“ Nele Jentzsch hatte zunächst den Ausgleich erzielt. Dann schoss Theresa Mertens Union sogar in Führung. 1:1 trennte sich der TSV Kaldenkirchen vom GSV Moers II. „Meine Mädels geben jedes Mal alles“, ärgerte sich TSV-Trainerin Mareijke Hardt. „Aber wir können einfach nicht mehr gewinnen.“ Das TSV-Tor in Moers machte Melanie Leuf.