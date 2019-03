Tischtennis-Regionalliga: ASV Süchteln erreicht am Doppelspieltag Minimalziel

Viersen Den Doppelspieltag in der Tischtennis-Regionalliga beendete der ASV Süchteln mit dem Minimalziel. Beim TTC Seligenstadt gewann der ASV am Samstagabend mit 9:4. Einen Tag später unterlagen die Süchtelner nach heftiger Gegenwehr gegen den TTC Altena mit 5:9. Drei Spieltage vor dem Saisonende hat Süchteln die gleiche Bilanz (12:18) wie die TG Obertshausen und er TTV Stadtallendorf.

„Am Sonntag hatten wir nicht die Form, die wir brauchen, um gegen einen so starken Gegner zu punkten“, sagte ASV-Spieler Daniel Halcour. „Mein eigener Anspruch muss es auch sein, gegen Altena wenigstens ein Einzel zu gewinnen. Dafür habe ich aber zu schlecht gespielt.“ Gegen Altena versuchte Süchteln, in den Doppeln durch den Einsatz von Adel Massaad für eine Überraschung zu sorgen. Das hätte fast funktioniert. Massaad unterlag mit Balazs Hutter in fünf Sätzen gegen Teodor Yordanov und Nils Maiworm. Weil nur Daniel Halcour und Tom Heisse gewannen, startete Süchteln mit einem 1:2. Das nächste Schlüsselspiel verlor anschließend Halcour gegen Stefan Todorov trotz einer 2:1-Satzführung (11:7, 7:11, 11:7, 7:11, 6:11). Weil Heisse einen perfekten Tag erwischte, blieb der ASV aber dran. Heisse gewann gegen Todorov und Yordanov und sorgte für das zwischenzeitliche 5:6. Weil anschließend aber nur noch Andreas Konzer bei der 2:3-Niederlage gegen Tobias Slanina in die Näher eines Sieges kam, nahmen die Sauerländer beide Punkte mit nach Hause.