Fußball-Oberliga: Nettetaler kassieren ärgerliche Niederlage

Kleve/Nettetal Die Oberliga-Fußballer des SC Union Nettetal setzten ihre Negativserie gegen den 1. FC Kleve fort. Auswärts verloren sie 1:3. Mit einem Elfmeter für die Gastgeber waren die Nettetaler nicht einverstanden.

Es bleibt dabei. Gegen den 1. FC Kleve gibt es seit etlichen Jahren nicht viel zu holen für den SC Union Nettetal. In der laufenden Spielzeit der Fußball-Oberliga setzte es für die Nettetaler im Duell zweier Aufsteiger nach dem 0:1 im Hinspiel am Sonntag in Kleve ein 1:3 (1:2). Damit verpasste es Nettetal, wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu holen und damit auch an Kleve vorbeizuziehen.