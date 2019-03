Fußball-Landesliga: Amerner beenden Negativlauf

SCHWALMTAL Der Fußball-Landesligist aus Schwalmtal setzte sich auf eigenem Platz gegen den TSV Meerbusch II mit 2:1 durch. Aber die abstiegsbedrohten Gäste verlangten den VSF alles ab.

Die VSF Amern haben ihre Negativserie in der Fußball-Landesliga durchbrochen. Nach zuletzt drei Pleiten in Folge setzte sich die Auswahl von Trainer Willi Kehrberg am Sonntag 2:1 (1:1) gegen die abstiegsgefährdete Reserve des TSV Meerbusch durch.