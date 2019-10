Wiederbelebte CDU-Untergliederung : Mittelstandsvereinigung will künftig mitmischen

Rheinberg Dieter Gackowski (79) ist Vorsitzender des wiederbelebten CDU-Wirtschaftsflügels, Norbert Ricking (88) sein Stellvertreter.

Seit 1963 lebt Gackwoski in Rheinberg, zuvor war er in Kamp-Lintfort zu Hause. Er ist gelernte Maler- und Lackierermeister, nach 33 Jahren im Hause Underberg, arbeitete er zwölf Jahre bis zur Pension bei Lemken in Alpen. Gackowskis Stellvertreter ist Norbert Ricking. Er sei der wahre Motor der Wiederbelebung der Mittelstandsvereinigung, gesteht der Rheinberger. Der 88-Jährige widerspricht dem nicht. „Ich möchte die MIT wieder in Schwung bringen“, sagt er. „Rheinberg ist eine mittelständische Stadt, da braucht es eine Mittelstandsvereinigung. Und wenn man die Strukturen in der Stadtverwaltung kennt, dann sieht man, dass es Handlungsbedarf gibt.“ Ricking nennt die Wirtschaftsförderung als einen Bereich, in dem er sich mehr Impulse wünscht. Die MIT will eng mit dem CDU-Stadtverband zusammenarbeiten.