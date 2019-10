Empfehlung des Veterinäramts : Heimischer Honig hilft Imkern und Bienen

Xanten Nach Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut empfiehlt das Veterinäramt den Einkauf bei lokalen Imkern.

Momentan haben Imker in Nordrhein-Westfalen mit der Amerikanischen Faulbrut zu kämpfen. Die überträgt sich häufig über im Altglascontainer entsorgte Honiggläser, aus denen Bienen Honigreste aufnehmen und in ihren Stab einschleppen. Das Veterinäramt empfiehlt den Kauf bei lokalen Imkern, da man dort die Gläser meistens zurückgeben kann. Hier erfahren Sie, bei welchen Imkern in der Region Sie Ihren Honig direkt vor Ort kaufen können.

Nicht jeder Imker bietet Honig zum Verkauf an, die meisten betreiben das Bienenzüchten hobbymäßig. Deswegen wird um telefonische Voranmeldung gebeten. Außerdem entsteht in Xanten etwas Neues: Wie der Vorsitzende des Imkervereins Friedhelm Uebbing auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, schließen sich einige Xantener Imker zusammen und verkaufen überschüssigen Honig unter dem Label „Honig aus der Region Xanten“. In Kürze soll der Honig in verschiedenen Geschäften, darunter bei Rewe und in beiden Edeka-Märkten, im Regal stehen. Zudem lässt sich Honig bei folgenden regionalen Imkern kaufen: