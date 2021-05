Weitere Fälle in Wesel : Indische Corona-Mutation erreicht Rheinberg

Weitere Fälle in Wesel

Rheinberg Im Kreis Wesel ist bei sieben Menschen die indische Corona-Mutation nachgewiesen worden. Eine Person lebt in Rheinberg. Sie hatte Kontakt zu den anderen Infizierten. Landrat Ingo Brohl erinnert an die Abstands- und Hygieneregeln.

Im Kreis Wesel ist erstmals die indische Mutation des Coronavirus (B.1.617.2) nachgewiesen worden. Insgesamt hätten sich sieben Personen damit infiziert, sechs lebten in Wesel, eine Person in Rheinberg teilte die Kreisverwaltung mit. Die sieben Fälle stünden im Zusammenhang miteinander. Die infizierten Personen und ihre Kontaktpersonen seien informiert worden und befänden sich in Quarantäne. Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht betroffen.