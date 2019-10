Wollhandkrabbe aus China : Spaziergängerin entdeckt krabbelnden Exot in Rheinberg

Vor zwölf Jahren wurden schon mal Wollhandkrabben in Rheinberg entdeckt. Foto: Lineg

Rheinberg Hildegard Gackowski hat bei einem Spaziergang eine tellergroße Wollhandkrabbe gefunden. Dabei ist das Krebstier laut Biologen eigentlich im chinesischen Tiefland heimisch.

Hildegard Gackowski geht mit offenen Augen durch die Natur. Bei ihren täglichen Spaziergängen mit Mischlingshündin Luna beobachtet die 78-Jährige mit Begeisterung Flora und Fauna. Was da so alles kreucht und fleucht, bleibt ihr nicht verborgen. Scheue Blindschleichen und Koi-Karpfen in der Fossa? „Alles schon gesehen“, erzählt die Rheinbergerin. Dennoch musste sie sich jetzt heftig die Augen reiben angesichts der Kreatur, die seitlich in ihr Blickfeld gekrabbelt war: eine Krabbe auf Abwegen. Auf dem feuchten Grünstreifen zwischen der Firma Sanitär Geerkens und der Bushaltestelle an der Bahnhofstraße (unweit des Kreisverkehrs Römerstraße) wanderte eine Krabbe umher.

„Zunächst dachte ich, ich hätte mich verguckt – es war ja schließlich schon dunkel“, erinnert sich Gackowski an den Moment, in dem sie das Schalentier als solches identifiziert hatte. Sofort habe sie ein Plastiktütchen und ein Taschentuch gezückt, um das Tier mit dem etwa Handteller großen Körper aufzunehmen und es in dessen natürliche Umgebung zurückzubringen. Zwischen Bahnhof und dem Fußweg neben den Schienen (Verlängerung des Betwegs) hat sie die Krabbe in die Fossa gesetzt. „Ich habe sie ganz vorsichtig am Panzer angefasst, damit ich nicht gezwackt werde“, berichtet die Rheinbergerin von ihrem Erlebnis. Ruck, zuck hätte das rund 20 Zentimeter große Tier bei Berührung die Scheren eingezogen. Nur die Augen habe es auf Gackowski gerichtet. „Als wollte es mich hypnotisieren“, erzählt die Tierfreundin schmunzelnd.

Info Krabbensichtungen bitte der Lineg melden Kontakt Die Lineg bittet um Mithilfe, falls weitere Krabben gefunden werden. „Wir würden feststellen, um welche Krabbenart es sich handelt und sie anschließend wieder aussetzen“, sagt Lineg-Sprecherin Elke Wimmer. Die Lineg erreicht man unter der Telefonnummer 02842 960-0. Kois Auch wildlebende Kois sind keine Seltenheit am Niederrhein. In einer Pumpstation der Lineg lebten diese Zierkarpfen bereits seit rund 20 Jahren, sagt die Lineg.

Woher das Tier kam, ob es aus einem Gartenteich ausgebüxt oder sich in der angrenzenden Fossa angesiedelt hatte, und um welche Spezies es sich überhaupt handelte, weiß Gackowski nicht. Ihr Tipp für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind: „Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, stößt bisweilen auf spannende Überraschungen.“

Biologen der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (Lineg) haben sich Fotos, die die Rheinbergerin von dem Tier geschossen hat, angeschaut. „Sie vermuten, dass es sich um eine chinesische Wollhandkrabbe gehandelt haben könnte“, sagt Lineg-Pressesprecherin Elke Wimmer. Die Tiere sind rund 170 Gramm schwer, haben lange Scheren und einen teilweise behaarten Brustpanzer, der ihnen ihren Namen gab: Wollhandkrabben.“ Ursprünglich sind sie in den Flüssen und Reisfeldern des chinesischen Tieflandes zu Hause. Das Krebstier, so vermutet man, kam im Ballastwasser eines Schiffes nach Europa und machte hier Karriere.