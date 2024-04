Große Bierstraße am Niederrhein Niederrheinisches Bierfest steigt in Menzelen

Im Übrigen wären sich die Schützen ihrer Verantwortung deutlich bewusst. So sei an beiden Tagen Einlass nur für Jugendliche ab 16 Jahren, die auch nur bis 0 Uhr bleiben dürften. „Sogenannte Muttizettel akzeptieren wir nicht“, sagt Plegge. Schicht sei in diesem Jahr jeweils um 1 Uhr. „So kann sich jeder Gast drauf einstellen und die Rückfahrt dementsprechend vorab organisieren.“ Der Samstag ist komplett ausverkauft, für den Freitag gibt es im Vorverkauf noch Karten für zehn Euro bei den Tankstellen Steffens und Grünthal, sowie an der Abendkasse.