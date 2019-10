Theaterpremiere : Turbulentes von „Om“ bis Glitzerrock

Die Rheinberger Theatergruppe „HerMann’s Bühne“ spielt ab dem 8. November fünf Mal „Ein Mann spielt verrückt“.

Die Fans von „HerMann‘s Bühne“ sollten sich in den verbleibenden zwei Wochen bis zur Premiere am Freitag, 8. November, schon mal den einen oder anderen Witz erzählen. Denn „Ein Mann spielt verrückt“, eine Komödie in drei Akten von Winnie Abel, verlangt nach durchtrainierten Lachmuskeln. Das deutet sich bereits mit einem Blick in die Inhaltsangabe an: Eine raffgierige und noch dazu arrogante Ehefrau, eine dem Esoterik-Wahn verfallene Tochter und ein langweiliger Job. Bauamtsleiter Karl-Heinz Meseberg hat eigentlich genug Probleme. Eigentlich. Doch als er sich dann noch für die Errichtung eines neuen Bordells allzu tief gehenden Überprüfungen hingibt, droht ihm sein Leben vollends um die Ohren zu fliegen. Es ist zum Verrücktwerden. Für Meseberg genau der richtige Ansatz, dem drohenden Skandal zu begegnen.