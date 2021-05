Brisanter Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Brennendes Auto an der Oil-Tankstelle gelöscht

Die Rheinberger Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Rheinberg Auf dem Gelände der Oil-Tankstelle an der Römerstraße am Annaberg ist ein Pkw in Brand geraten. Ein Mitarbeiter der Tankstelle hatte den Wagen geistesgegenwärtig von der Zapfsäule weggeschoben und so möglicherweise Schlimmeres verhindert.

